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Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

09:57
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Названные цифры превысили нынешние показатели

Россияне рассказали, сколько денег им нужно получать на пенсии, чтобы чувствовать себя комфортно. Оказалось, что запросы у работников разных отраслей значительно отличаются.

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Сотрудники из области IT-технологий, финансирования и строительства заявили, что хотели бы получать от государства в старости не меньше 100 тысяч рублей ежемесячно. Так ответили 23% программистов, 20% строителей и 22% финансистов.

Учителя, медработники, водители и сотрудники ресторанов и кафе оказались вдвое скромнее. По их заверениям, для спокойной жизни на пенсии достаточно получать от 40 до 50 тысяч рублей каждый месяц – так считают 21% врачей и учителей, 19% сотрудников транспортной сферы и 23% поваров и официантов.

Что касается работников производства, то каждый пятый из них готов получать пенсию в размере 30-40 тысяч рублей в месяц, передает РБК.

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