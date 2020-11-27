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Подписано соглашение о производстве российской вакцины "Спутник V" в Индии

09:34
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Планируется выпуск 100 миллионов доз в год

Более 100 миллионов доз российской вакцины от коронавируса в год планирует производить ведущая индийская фармацевтическая компания Hetero. О заключенном соглашении сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
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"РФПИ и ведущий индийский производитель препаратов Hetero объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Уточняется, что производство будет запущено в начале 2021 года.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи,  была зарегистрирована в России 11 августа. Согласно промежуточным результатам исследований, эффективность препарата превышает 95%. Заявки на приобретение вакцины уже направили более 50 стран.

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