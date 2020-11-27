Коронавирусом в России заболели еще 27543 человека

Суточный максимум установлен в Москве

Еще 27543 человека за сутки заболели коронавирусом в России, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Новый максимум установлен в Москве - за сутки в столице выявлено 7918 случаев заражения. В Подмосковье заболели 1058 человек.

Вылечились от коронавируса 26682 пациента, в том числе в Москве – 6484. Скончались 496 заразившихся, из них 77 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2215533 случая заражения коронавирусом. Скончались 38558 человек. Выздоровели 1712174 пациента.

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