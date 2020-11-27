Военные медики пришли на подмогу гражданским врачам в регионах

Последняя информация о коронавирусной инфекции в России
Массовая бесплатная вакцинация в Москве начнётся в ближайшее время. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Предприятия уже приступили к выпуску крупных партий препарата. В некоторых регионах - новые ограничения. А строгий контроль за соблюдением действующих мер и санитарная обработка сейчас повсеместно.
Работа кипит. Творчество на стыке кулинарии и диетологии. По специально разработанному лечебному меню повара мобильного госпиталя в Черногорске готовят для пациентов с ковид, страдающих от сахарного диабета, болезней сердца и избыточного веса.
В регионах, где ситуация с коронавирусом сейчас наиболее сложная, гражданским врачам на подмогу пришли военные медики. В Курганской области они работают совместно в амбулаторно-поликлиническом центре, созданном с нуля. В штате – терапевты, пульмонологи, инфекционисты и реаниматологи. Есть и все необходимое оборудование для диагностики и лечения.
"В зависимости от степени тяжести определяется дальнейшая маршрутизация этих пациентов. Либо получает необходимый набор лекарств, если подпадает под категорию получения бесплатных лекарственных средств. Заводится листок нетрудоспособности и отправляется на лечение в домашних условиях под курацией врача поликлиники", - рассказал руководитель сводного медицинского отряда Минобороны России Алексей Сигидаев.
В более безопасных домашних условиях рекомендовано оставаться пожилым жителям Воронежской области – обязательная самоизоляция для людей старше 65 там продлена. Аналогичная мера принята и на Чукотке. Кроме того, в регионе приостановлено проведение массовых мероприятий. Предложения развлечься и повеселиться в обход принятых правил по-прежнему встречаются. В самом центре Москвы, на Арбате, несмотря на запрет, в одном из заведений публике подавали кальяны. Нарушение было выявлено инспекторами в ходе рейда. А по этому адресу поступил звонок – после 23:00 в ночном клубе слышна громкая музыка. Но заметив людей в форме, охрана забаррикадировала парадный и служебный входы.
"Нами вызван наряд полиции. Данная организация будет приглашена в инспекцию для разбирательства, возможно, привлечена к административной ответственности", - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.
В борьбу с распространением коронавирусной инфекции включены все организации. В Брянской области сотрудники пожарно-спасательной части провели обработку 70 троллейбусов, которые ежедневно выходят на городские маршруты. В Москве специалисты центра "Лидер" продезинфицировали вагонное депо Казанского вокзала площадью около 15 тысяч квадратных метров.
Проведенные исследования показывают, что около половины жителей столицы приобрели иммунитет к коронавирусу. Об этом накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако важнейшей составляющей принимаемых мер остается вакцинация населения. В городе уже подготовлено около 300 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Создана электронная информационная система. Сейчас там ждут большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись.
Егор Киселёв, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"