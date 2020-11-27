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Ледяной плен: у причала острова Русский скопились сотни машин

11:41
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Мост пока остается закрытым

В Приморье после аномального ледяного шторма больше шести тысяч жителей всё ещё остаются без света. Самая сложная обстановка на острове Русский. На паром - километровые очереди машин. Единственный мост на материк закрыт. Это уникальный случай в мировой истории - конструкцию высотой с Эйфелеву башню необходимо вручную очистить ото льда. Работу специалистов осложняет холодная погода и сильный ветер.

Раннее утро, а у причала острова Русский уже сотни машин. Люди пытаются попасть на паром. Но получается это не с первого раза. Ждать приходится часами, а то и днями, чтобы попасть на материк.

Пока главная дорога на остров, вантовый мост, закрыта, добраться на большую землю можно только морем. Тысячи пассажиров и сотни машин перевозит всего один паром – "Босфор Восточный". Другого такого же класса во Владивостоке просто нет.

Вне очереди запускают спецтехнику, и тот транспорт, который обеспечивает жизнедеятельность острова. Они занимают большую часть места на пароме, и поэтому тем, кто решил отправиться на материк на своей машине, приходится буквально жить в очереди.

Живую очередь, контролируют только сами ее участники. Если отъехал, потом приходится доказывать, что это твое место. Для пассажиров без машин добраться с острова на материк и обратно не доставляет особой сложности.  От пирса для студентов курсирует шатл, для остальных - рейсовый автобус.

На материк люди едут по работе, в больницы, ведут детей в кружки. А сейчас и просто к родственникам или знакомым, так как в домах уже девятые сутки нет света.

Руководитель территориального управления острова Русский уволена по решению главы региона. Так как не принимала должных мер по оказанию помощи населению в режиме ЧС. Сейчас усилены меры, чтобы устранить последствия стихии и вернуть в дома свет.

Их уже называют народными героями. На высоте 300 метров вручную скалывают лёд. Самая длинная ванта почти 600 метров. Чтобы ее очистить, у альпинистов уходит более 9 часов. В сильный ветер и холод работы затягиваются. Поэтому сроки открытия моста сдвигаются. Альпинистам предстоит убрать ещё около тысячи тон льда.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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