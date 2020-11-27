Появилось видео драки фанатов Марадоны с полицией во время прощания

Задержаны как минимум 13 человек

В Аргентине столкновениями и беспорядками обернулось прощание с легендарным Диего Марадоной. Обстановка резко накалилась в очереди к президентскому дворцу в Буэнос-Айресе, где проходила траурная церемония, передает "ТВ Центр".

Агрессивно настроенные и по большей части нетрезвые фанаты стали прорываться через ограждения, забрасывали полицию бутылками и камнями. Правоохранителям в ответ пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Часть хулиганов удалось оттеснить, но в толпе началась давка. Люди устремились во дворец, опасаясь, что не успеют проститься с футболистом, несколько человек смогли прорваться в здание. Сразу после этого церемонию досрочно завершили.

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