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Появилось видео драки фанатов Марадоны с полицией во время прощания

11:49
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Задержаны как минимум 13 человек

В Аргентине столкновениями и беспорядками обернулось прощание с легендарным Диего Марадоной. Обстановка резко накалилась в очереди к президентскому дворцу в Буэнос-Айресе, где проходила траурная церемония, передает "ТВ Центр".
Марадона перед смертью успел сказать несколько слов

Агрессивно настроенные и по большей части нетрезвые фанаты стали прорываться через ограждения, забрасывали полицию бутылками и камнями. Правоохранителям в ответ пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Часть хулиганов удалось оттеснить, но в толпе началась давка. Люди устремились во дворец, опасаясь, что не успеют проститься с футболистом, несколько человек смогли прорваться в здание. Сразу после этого церемонию досрочно завершили.

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