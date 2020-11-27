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Музыкальные вечера и катки: как провести выходные в Москве

11:54
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Подробнее - в репортаже "ТВ Центра"

Музыкальные вечера на столичных крышах, романтика в жизни суровых викингов - на театральных подмостках, новый сезон и новые правила - на самых лучших московских катках. Как провести выходные в Москве, соблюдая все рекомендации и при этом максимально нескучно?

Джаз из капсулы – отличное решение в нынешней ситуации. На московских крышах  теперь играют и слушают, согласно требованиям Роспотребнадзора. То ли еще будет – с такой неистребимой тягой людей к прекрасному.

В театре имени Вахтангова готовы рассказать легенду о Хромоножке. Именно она связывает прошлое и будущее. А что будет, если из-за неё изменится настоящее? На Новой сцене царят вода, огонь и камни. Режиссёр Владимир Бельдиян – в рамках проекта к 100-летию Вахтанговского -  поставил спектакль по мотивам древнеисландских саг. Не стоит ждать очередную историю из героической жизни викингов. Здесь кипят вполне человеческие страсти.

Оживить память помогает музыка – у неё одна из главных ролей. Благодаря композитору Фаустасу Латенасу. Музыка в Москве помогает и духовно, и физически. Как в старые добрые времена – укрепляет здоровый дух в здоровом теле.

Невероятно популярный проект "Спортивные выходные" переходит в режим онлайн, расширяя и аудиторию, и возможности. Каждый будний день – занятие с лучшими инструкторами. Плюс, индивидуальные консультации через ZOOM.

Но и это еще не всё. "По выходным у нас проходят тренировке по йоге, зумбе, скандинавской ходьбе, пилатесу, танцевальные тренировки", - рассказал заместитель директора центров госуслуг "Мои Документы" Москвы Александр Гребёнкин.

Полученный заряд бодрости дома очень пригодится и на свежем воздухе. В Москве один за другим открываются катки. Еще немного – и знаменитый фонтан "Каменный цветок" станет местом встречи любителей фигурного катания. Нынешний сезон – особенный. Билеты можно приобрести исключительно онлайн и на определенный сеанс. В павильонах можно лишь переобуться. 

"Очень важный вопрос. Все-таки в масках или без? Смотрите, каток у нас огромный. Площадь покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Учитывая, что мы будем контролировать и избегать большого скопления людей на льду, то кататься можно без масок", - отметила руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Маски не понадобятся и для семейного просмотра – лучших фильмов и передач  – на нашем канале. Диплом ботаника, оказывается, гарантирует не только работу с растениями. Но и вполне реальное расследование загадочных преступлений. Фильм "Убийства по пятницам" - это  жуткие семейные тайны и очень много любви. Именно этим чувством проникнут и очередной выпуск программы "Спасите, я не умею готовить!". В гостях у Отара Кушанашвили – актриса Алиса Гребенщикова.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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