Названо необычное осложнение после COVID-19

У переболевших коронавирусом могут выпадать зубы

После перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых пациентов начали выпадать зубы без боли и крови. Врачи считают, что COVID-19 способен усиливать уже имеющиеся стоматологические проблемы.

Издание The New York Times рассказало историю Фары Хемили из Нью-Йорка, которая после выздоровления лишилась зуба. Женщина подчеркнула, что он выпал без крови и боли. Также Хемили вспомнила о других людях, у которых после COVID-19 зубы серели, выпадали, были подвержены сколам, а также увеличивалась чувствительность десен.

Историю Хемили прокомментировал президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли. По его словам, выпадение зубов без крови необычно, эта проблема может указывать на какие-то процессы, происходящие с кровеносными сосудами в деснах.

"Сейчас мы начинаем изучать некоторые сбивающие с толку и иногда приводящие к серьезным последствиям симптомы, от которых пациенты страдают спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19", - добавил он.

В The New York Times отметили, что похожих случаев было зафиксировано немного.

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