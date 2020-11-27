Стали известны причины смертельного ДТП на Кубани

Число погибших возросло до шести

Причиной смертельного ДТП на Кубани стало нарушение правил дорожного движения водителем пассажирской "Газели". Он при развороте не пропустил грузовой "Камаз", сообщили в региональном управлении МВД России.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "Камаз", - говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла в Выселковском районе Краснодарского края. Первоначально сообщалось о пятерых погибших, позже число жертв возросло до шести. Четыре человека госпитализированы с серьезными травмами, передает ТАСС.

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