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Стали известны причины смертельного ДТП на Кубани

10:06
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Число погибших возросло до шести

Причиной смертельного ДТП на Кубани стало нарушение правил дорожного движения водителем пассажирской "Газели". Он при развороте не пропустил грузовой "Камаз", сообщили в региональном управлении МВД России.
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"По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "Камаз", - говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла в Выселковском районе Краснодарского края. Первоначально сообщалось о пятерых погибших, позже число жертв возросло до шести. Четыре человека госпитализированы с серьезными травмами, передает ТАСС.

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