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Россия обогнала Европу по темпам роста цен на продукты

10:23
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Заметнее всего подорожали сладости

Продукты питания в России подорожали на 4,1% с января по октябрь текущего года. За это же время цены в Европе выросли на 1,4%.
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Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Росстат, в октябре продукты питания подорожали в России на 0,8%, а в Евросоюзе - на 0,3%.  

Заметнее всего за 10 месяцев подорожали сахар, джем, мед, шоколад и конфеты. Плюс 11,8% в России и плюс 0,9% в Европе. 

Резко выросли цены на фрукты - на 10,8% в России и на 8,4% в ЕС. 

Хлебобулочные изделия и крупы, масла и жиры стали дороже в России на 6,8%. В Европе картина другая. Выпечка и крупы там тоже подорожали - на 0,9%. А жиры и масла, наоборот, подешевели - на 0,6%. 

Стоимость рыбы и морепродуктов в России увеличилась на 3,5%, тогда как в ЕС - на 0,9%.

Мясо и мясопродукты в России подорожали на 2,1%, а в Европе - на 1,6%.

Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже для россиян на 2%, для европейцев - на 0,6%.

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