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"Заказов нет, с голоду помираем": директор Ротару рассказал о финансовых проблемах звезд

11:01
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Снижение стоимости выступлений не помогло

Эпидемиологическая ситуация в России и в мире сильно сказалась на доходах артистов. Многие из них вынуждены понижать гонорары, чтобы заработать, рассказал директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.

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Он заявил, что хоть стоимость выступления знаменитостей и стала ниже, почти никто сейчас не проводит концерты и корпоративы. "Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллиона рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое", - сказал Лавров. Однако эти меры не помогли исправить ситуацию и повлиять на спрос, передает "Собеседник".

"Я общался со многими звездами, они все в ужасе. И Иосиф Пригожин, и Вадим Казаченко с Ирой Аманти. Я на днях увидел его песню в социальных сетях, переслал им видео и говорю: "Надо же, как много у вас хитов!" Они тут же мне перезвонили и говорят: "Хитов-то у нас много, только петь негде. С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год", - поделился Лавров.

Директор Ротару поставил под сомнение слова Яны Рудковской, которая недавно похвасталась напряженным расписанием Димы Билана. "Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет", - уверен Лавров.

Он подчеркнул, что у Софии Ротару тоже нет концертов. Из-за пандемии и закрытых границ она не может приехать в Россию, что сказывается на финансовом благополучии исполнительницы.

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