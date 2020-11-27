Депутат МГД Гусева: Необходимо увеличить финансирование оздоровительного отдыха для детей-льготников

Предлагается дополнительно выделить 500 миллионов рублей

Более десятка важнейших поправок по ключевым вопросам социального обеспечения жителей и развития города внесла на рассмотрение Мосгордумы фракция "Единая Россия". Все они направлены на улучшение качества жизни москвичей, сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике, депутат МГД Людмила Гусева.

Парламентарий убеждена, что одна из задач властей столицы - увеличить финансирование программ отдыха и оздоровления для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одна из внесенных поправок как раз направлена на решение этой проблемы.

"Для таких детей оздоровительный отдых является важнейшей составляющей развития и лечения. Более того, ко мне обращаются многодетные родители с вопросами о том, как использовать полученный в начале года сертификат на отдых", - сказала Людмила Гусева Агентству городских новостей "Москва".

18 ноября столичный парламент в первом чтении принял проект бюджета Москвы на 2021 и плановые 2022-2023 годы. Сейчас депутаты работают над поправками ко второму чтению, которое состоится в начале декабря.

По словам Гусевой, все нуждающиеся в оздоровительном отдыхе дети должны быть обеспечены либо бесплатными путевками, либо сертификатами на отдых. Есть надежда, что эпидемиологическая ситуация в следующем году улучшится – и город будет обязан выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому депутаты и предложили увеличить ассигнования по этой статье.

Парламентарий напомнила, что в проекте бюджета на детский отдых уже заложено 2,76 миллиарда рублей. Депутаты от "Единой России" предлагают добавить в следующем году еще 500 миллионов рублей.

По данным Гусевой, в 2020 году было предоставлено 33 077 бесплатных путевок и 19 725 сертификатов на самостоятельную организацию родителями отдыха детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. Однако коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, выезд детей на отдых был приостановлен.

Однако столица не отказалась от своих обязательств: по решению решению мэра Москвы владельцам сертификатов был предоставлен выбор: заменить путевку на отдых в сентябре-октябре 2020 года, либо на путевку в 2021 году, либо заменить на сертификат. Часть путевок все же были использованы в этом году, после частичного снятия ограничений. Более 8 тысяч путевок перенесены на следующий год.

Гусева напомнила, что организатор отдыха для детей - государственное учреждение "Мосгортур", подведомственное департаменту культуры Москвы. Для того чтобы получить услугу, необходимо с пакетом документов подать заявку на сайте правительства Москвы через "Личный кабинет", либо в офисе "Мосгортур". Можно перенести имеющийся на руках сертификат на 2021 год - в личном кабинете на сайте учреждения.

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