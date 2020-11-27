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Кети Топурия рассказала о беременности и планах на будущее

12:36
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Артистка находится на восьмом месяце беременности

Известная певица Кети Топурия готовится стать мамой во второй раз. Артистка призналась, что беременность приносит ей удовольствие. По словам исполнительницы, она старается не ограничивать себя в еде и не забывать о работе.

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"На диетах во время беременности я не сижу, не ограничивая себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше, сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и, от нечего делать, больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", - призналась 34-летняя Топурия.

По словам певицы, вещи для будущего малыша она практически не покупала – плохая примета. Вместо этого артистка немного изменила детскую комнату и добавила туда все необходимое для второго ребенка. "Так сказать, для настроения в ожидании события", - заявила она.

Исполнительница добавила, что не собирается проводить в декрете много времени - она намерена вернуться к работе спустя пару месяцев после родов. Певица отметила, что загадывать на будущее сейчас сложно: пандемия коронавируса вносит свои коррективы в жизнь и график артистов, передает СтарХит.

У Кети Топурии уже есть пятилетняя дочь Оливия от первого брака певицы с бизнесменом Львом Гейхманом. Пара поженилась в сентябре 2013 года после четырех лет отношений, спустя два года они расстались. Отношения Топурии с ее нынешним супругом Львом Деньговым начались в 2018 году.

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