Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами

На первом месте нефтяники

Forbes составил список сфер, где топ-менеджеры получают самые высокие зарплаты в 2020 году.

Рейтинг возглавили главы нефтегазовых компаний, которые в среднем зарабатывают 2,79 миллиона долларов. Следом идут руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности. Они получают 1,87 миллиона долларов. В тройку лидеров вошли также директора телекоммуникационных компаний с зарплатой 1,31 миллиона долларов.

Кроме того, солидными заработками могут похвастаться руководители коммерческих банков (1,05 миллионов долларов) и инвестиционных банков (1,03 миллиона долларов).

Самые низкие зарплаты на этом фоне у глав фармацевтических компаний - 410 тысяч долларов.

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