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Москву оденут в новогодний наряд до 14 декабря

11:13
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Праздничное оформление появится во всех административных округах

Москву начали готовить к Новому году. Праздничное оформление появляется во всех административных округах. Работы по установке новогодних украшений завершатся к 14 декабря.
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"Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях", - сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

Атмосферу праздника создадут новогодние елки, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.

Огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров появится на Поклонной горе. На ВДНХ и в Парке Горького украшения разместят по всей территории - световые композиции, скульптуры и ели установят на месте газонов и клумб. А у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, рассказал журналистам вице-мэр.

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