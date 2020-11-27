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Путин проведет большую пресс-конференцию 17 декабря по видеосвязи

11:13
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Журналистов соберут в зале Центра международной торговли

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря. В этом году из-за коронавируса президент будет отвечать на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огареве.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Аккредитация журналистов начнется 29 ноября. Сотрудники региональных СМИ смогут принять участие в пресс-конференции из своих федеральных округов. Для связи с Москвой там сделают специальные площадки. В Кремле уточнили, что они появятся в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
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