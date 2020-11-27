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В России стало меньше желающих дарить новогодние подарки

11:49
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Сказывается кризис

68% россиян готовят новогодние подарки для своих родственников, еще 17% - для друзей. В прошлом году таких было 74% и 24% соответственно. 
Россияне нашли полезное занятие на новогодних праздниках

Как пишет ТАСС со ссылкой на Superjob, женщины чаще мужчин задумываются о подарках на новый год (74% против 63%). Люди старше 45 лет не так охотно покупают новогодние подарки, как молодежь до 24 лет (64% против 79%). 

Также выяснилось, что 32% респондентов хотят что-нибудь подарить своим возлюбленным 1 января. При этом чаще всего новогодние презенты делают люди с доходом выше 80 тысяч рублей (38% опрошенных)

Всего 6% россиян намерены дарить подарки своим коллегам. В 2019 году таких было больше - 12%. 

А вот число граждан, которые хотят побаловать самих себя на Новый год, почти не изменилось. В прошлом году эта цифра составляла 11%, а в этом - 10%.

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