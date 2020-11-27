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Российскую вакцину от коронавируса первыми получат страны СНГ

11:40
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Сразу после начала вакцинации в России

Российскую вакцину от COVID-19 в числе первых получат страны СНГ. Препарат им предоставят сразу после начала массовой вакцинации от коронавируса в России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - сказала Матвиенко, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Председатель Совфеда напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" и "Эпиваккорона", а третий препарат на подходе. Матвиенко подчеркнула, что добровольное массовое вакцинирование – это ключевой фактор для преодоления распространения коронавируса и возвращения к нормальной жизни.

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