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В МВД рассказали о новых электронных паспортах

12:32
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Пилотный проект стартует в Москве через год

В МВД России рассказали, как будет выглядеть паспорт с электронным носителем информации. Документ будет представлять собой небольшую пластиковую карту со всеми данными, которые есть и в бумажном паспорте.
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"Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом основные сведения о гражданине будут указаны на карте. Предполагается, что новый формат документа позволит облегчить доступ граждан к государственным и коммерческим услугам и обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью, передает РИА Новости.

Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в столице в декабре следующего года.

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