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В Германии число случаев COVID-19 превысило миллион человек

12:22
  • пятница
  • 27 ноября 2020

В стране вводят жесткие ограничения

В Германии число диагностированных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 22 806 человек и превысило 1 миллион. Об этом сообщили в подведомственном Минздраву ФРГ Институте Роберта Коха.

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Согласно имеющимся данным, всего с начала пандемии COVID-19 в Германии заболели 1 006 394 человека, из них 15 586 человек умерли.

В ФРГ со 2 ноября введен карантинный режим, закрыты бары, рестораны, бассейны, фитнес-клубы, косметические и массажные студии, тату-салоны, театры, кинотеатры и концертные залы.

Режим частичного карантина власти страны продлили до 20 декабря. В Германии разрешаются частные встречи – но не более пяти человек из двух домохозяйств. Кроме того, изменены правила посещения торговых точек. На каждые 10 кв. м площади можно пускать лишь одного посетителя. В регионах с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.

Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун заявил, что действующие ограничения могут продлиться до марта 2021 года. Он подчеркнул, что весной больше людей смогут получить доступ к вакцине от COVID-19. При этом Браун не исключил, что некоторые профилактические меры будут сохраняться и в течение марта.

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