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Названы правила вакцинации препаратом от "Вектора"

12:03
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Никакого алкоголя и перегрева

Вакцинация препаратом производства центра "Вектор" требует соблюдения пациентом определенных мер предосторожности. В течение трех недель после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, переохлаждаться или перегреваться.
"Вектор" приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

"Чтобы создать высокий уровень иммунного ответа, не надо напрягать ее другими иммуногенами. Поэтому ни переохлаждения, ни перегрева, ни употребления алкоголя в это время, в период формирования иммунного ответа, то есть недели три, лучше не допускать", - заявил на пресс-конференции завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.

Медик также сообщил, что спустя 6-10 месяцев после первых двух инъекций потребуется ревакцинация препаратом "ЭпиВакКорона". Ее, по словам Рыжикова, нужно будет повторять раз в три года, передает ТАСС.

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