Названы правила вакцинации препаратом от "Вектора"

Никакого алкоголя и перегрева

Вакцинация препаратом производства центра "Вектор" требует соблюдения пациентом определенных мер предосторожности. В течение трех недель после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, переохлаждаться или перегреваться.

"Чтобы создать высокий уровень иммунного ответа, не надо напрягать ее другими иммуногенами. Поэтому ни переохлаждения, ни перегрева, ни употребления алкоголя в это время, в период формирования иммунного ответа, то есть недели три, лучше не допускать", - заявил на пресс-конференции завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков.

Медик также сообщил, что спустя 6-10 месяцев после первых двух инъекций потребуется ревакцинация препаратом "ЭпиВакКорона". Ее, по словам Рыжикова, нужно будет повторять раз в три года, передает ТАСС.

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