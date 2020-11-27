Член СФ Инна Святенко: финансирование "Московского долголетия" сохранится в полном объеме

Проект стал очень успешным

В столичном бюджете на проект "Московское долголетие" в следующем году предусмотрено выделение 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, проект получит развитие - как количественное, так и качественное. Так, в настоящий момент прорабатываются занятия и площадки, где можно будет заниматься в очном формате.

"Москва делает все, чтобы сохранить уникальную даже в мировом масштабе программу работы с пожилыми людьми и дать ей новые импульсы развития", - заявила Святенко.

Программа "Московское долголетие", стартовавшая в 2018 году, стала крайне успешной, отметила сенатор. Число участников и разнообразие программ постоянно растет.

"В других регионах страны, на федеральном уровне и даже за рубежом активно изучают опыт Москвы в этом отношении - мало где в мире подобные программы стартовали с таким размахом", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

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