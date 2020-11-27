Манукян рассказал, когда они с Бузовой заведут детей

Всему свое время

Блогер и певец Давид Манукян хочет, чтобы его возлюбленная Ольга Бузова родила ему двух сыновей и дочку.

Манукян и Бузова встречаются около года. По словам артиста, его любовь к Бузовой усиливается с каждым днем. Он мечтает о детях, но время пока не пришло.

"Я понимаю, что она работает, а дети - это большая ответственность. Должно быть подходящее время. Иногда разговариваем об этом: она тоже очень хочет ребенка. Когда придет время, тогда придет", - заявил Давид Манукян на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой".

Музыкант развеял слухи о том, что Бузовой запрещено рожать по контракту с телеканалом.

Напомним, Манукян и Бузова рассекретили свой роман в декабре прошлого года.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов, который с 2012 по 2016 год жил с Бузовой, заявил, что звезда не хотела детей и тайком от него пила противозачаточные средства.

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