ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Манукян рассказал, когда они с Бузовой заведут детей

12:37
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Всему свое время

Блогер и певец Давид Манукян хочет, чтобы его возлюбленная Ольга Бузова родила ему двух сыновей и дочку. 
Борис Моисеев вернется на сцену и споет с Бузовой

Манукян и Бузова встречаются около года. По словам артиста, его любовь к Бузовой усиливается с каждым днем. Он мечтает о детях, но время пока не пришло.  

"Я понимаю, что она работает, а дети - это большая ответственность. Должно быть подходящее время. Иногда разговариваем об этом: она тоже очень хочет ребенка. Когда придет время, тогда придет", - заявил Давид Манукян на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой". 

Музыкант развеял слухи о том, что Бузовой запрещено рожать по контракту с телеканалом. 

Напомним, Манукян и Бузова рассекретили свой роман в декабре прошлого года.  

Ранее футболист Дмитрий Тарасов, который с 2012 по 2016 год жил с Бузовой, заявил, что звезда не хотела детей и тайком от него пила противозачаточные средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.