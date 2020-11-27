ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

12:26
  • пятница
  • 27 ноября 2020

В столице растет число госпитализаций

В Москве за последнюю неделю наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, ситуация с COVID-19 остается напряженной.

Собянин о закрытии Москвы: "Слухи ходят словно мухи"
Собянин: половина москвичей выработала иммунитет к COVID-19

"Сегодня мы зафиксировали новый антирекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7,9 тыс. человек за сутки. Также мы всю последнюю неделю видим рост госпитализаций - в среднем мы сейчас госпитализируем от 1,5 до 1,7 тыс. человек в сутки", - сказала Ракова, добавив, что в основном госпитализируют средних и тяжелых больных коронавирусом.

При этом доля лиц старше 65 лет и детей среди зараженных коронавирусом с начала осени сократилась практически в два раза. По словам Раковой, это говорит об эффективности принимаемых мер.

Сейчас в московских больницах остаются свободными около пяти тысяч коек. Основная нагрузка лежит на поликлиниках. Анастасия Ракова рассказала, что в городе появится 12 КТ-центров. Там будут проводить полную диагностику и выдавать необходимые лекарственные препараты. Кроме того, лекарства будут выдавать и работники скорой помощи, если заболевшему не требуется госпитализация или он от нее отказывается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.