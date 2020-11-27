Ракова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

В столице растет число госпитализаций

В Москве за последнюю неделю наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, ситуация с COVID-19 остается напряженной.

"Сегодня мы зафиксировали новый антирекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7,9 тыс. человек за сутки. Также мы всю последнюю неделю видим рост госпитализаций - в среднем мы сейчас госпитализируем от 1,5 до 1,7 тыс. человек в сутки", - сказала Ракова, добавив, что в основном госпитализируют средних и тяжелых больных коронавирусом.

При этом доля лиц старше 65 лет и детей среди зараженных коронавирусом с начала осени сократилась практически в два раза. По словам Раковой, это говорит об эффективности принимаемых мер.

Сейчас в московских больницах остаются свободными около пяти тысяч коек. Основная нагрузка лежит на поликлиниках. Анастасия Ракова рассказала, что в городе появится 12 КТ-центров. Там будут проводить полную диагностику и выдавать необходимые лекарственные препараты. Кроме того, лекарства будут выдавать и работники скорой помощи, если заболевшему не требуется госпитализация или он от нее отказывается.

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