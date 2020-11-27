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Додон пригрозил ради сохранения мира в Молдавии вывести народ на улицы

12:33
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Действующего президента обеспокоили заявления Санду по Приднестровью

Допускать обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией нельзя, убежден действующий президент Молдавии Игорь Додон. Его обеспокоили заявления избранного главы государства Майи Санду о выводе российских миротворцев из региона. По словам Додона, ради сохранения мира он готов вывести народ на улицы.
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"Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан — вокзал — Россия"... Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", — заявил Додон.

Действующий президент подчеркнул, что Молдавия – парламентская республика. Принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.

Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Она уже встретилась с российским послом в Кишиневе и заверила его в своем намерении сотрудничать с Кремлем. Однако позже Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда надо полностью вывести российский миротворческий контингент, передает РИА Новости.

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