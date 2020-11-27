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Ракова: Две трети госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением

13:17
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Большая часть госпитализированных проигнорировали поход к врачу

Две трети жителей Москвы, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, вовремя не стали обращаться за медицинской помощью и предпочли лечится самостоятельно, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Хочу отметить, что мы наблюдаем за всеми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже точно видим, что большинство, а именно две трети из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением", - рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что в период пандемии система здравоохранения Москвы испытывает сильную нагрузку, но при этом в распоряжении медиков есть пять тысяч свободных коек для больных COVID-19, передает ТАСС.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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