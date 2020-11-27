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Путин обсудил с Совбезом борьбу с киберпреступлениями

14:36
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Шла речь и о миротворцах в Нагорном Карабахе

Работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства проинформировал участников совещания о телефонных контактах с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Также члены Совбеза обсудили повышение эффективности борьбы с киберпреступлениями и другие вопросы внутренней повестки.

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