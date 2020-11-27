Вопрос о закрытии горнолыжных курортов рассорил Европу

Не все страны хотят идти на ограничения

В мире коронавирусом заболели более 61 миллиона человек. Отметку в миллион заболевших перешагнула Германия. Но, несмотря на рост случаев инфицирования, власти страны планируют ослабить карантин на новогодние праздники. В Болгарии, напротив, продлили режим ЧС до конца января. До сих пор не решена судьба горнолыжных курортов. Этот вопрос может серьезно подорвать традиционное европейское единодушие.

В Европе назревает новый скандал. С одной стороны – угроза пандемии, с другой – упущенная прибыль. И разные страны делают разный выбор. Перед периодом рождественских и новогодних отпусков инициатором раскола стала немецкий канцлер, передает "ТВ Центр".

"Приближается горнолыжный сезон. И мы постараемся договориться на общеевропейском уровне о закрытии всех горнолыжных курортов. Это будет не так уж легко, учитывая позицию Австрии. Но мы попробуем", - заявила Ангела Меркель.

С первых же слов фрау Меркель пытаются перебить возмущённые депутаты. Но поддержка Франции и Италии уже укрепила позиции канцлера. Поставив на грань выживания целую отрасль. Один сезон без туристов будет стоить Европе до двух миллиардов евро.

Тем временем число инфицированных в Германии превысило миллион человек, пишут argumenti.ru. Но к Рождеству ограничительные меры всё же планируется ослабить. Обнадёженные продавцы расставляют товары на полках. В 2020-м атрибуты Санты Клауса – не только шуба, шапка и мешок с подарками.

А в социальных центрах внедряют цифровые технологии. Посетителей обслуживают роботы. Измерят температуру, предложат дезинфицирующее средство, а потом и развлекут – без риска передачи инфекции.

В Испании обязательный масочный режим планируют сохранить на протяжении всего следующего года – несмотря на обещания всеобщей вакцинации. И хотя в стране действует комендантский час и запрет собираться на улицах, в Мадриде уже атмосфера праздника. В этом году столицу украсили даже роскошнее, чем обычно.

О смягчении ограничений к зимним праздникам объявили в Великобритании и Франции. А мечты о семейном счастье для влюблённых из разных стран, не имеющих возможности ездить друг к другу, сбываются пока в Гибралтаре. Где до сих пор не закрыты границы и с удовольствием принимают желающих вступить в законный брак.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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