Матвиенко рассказала, как Россия проходит пандемию

Удалось избежать локдаунов

Россия проходит пандемию без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах принимают точечные меры. Об этом в пятницу заявила Валентина Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Главной темой стала ситуация с коронавирусом. По словам спикера Совета Федерации, за последние месяцы был принят целый блок законопроектов в сфере здравоохранения. Разработан общенациональный план действий, который поможет обеспечить рост экономики. Ключевым фактором для возвращения к нормальной жизни станет массовая, но добровольная вакцинация.

"В России уже зарегистрированы две отечественные вакцины - это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", на подходе уже третья вакцина. Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнёры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых. Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцины", - заявила Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"