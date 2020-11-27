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Матвиенко рассказала, как Россия проходит пандемию

14:40
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Удалось избежать локдаунов

Россия проходит пандемию без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах принимают точечные меры. Об этом в пятницу заявила Валентина Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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Главной темой стала ситуация с коронавирусом. По словам спикера Совета Федерации, за последние месяцы был принят целый блок законопроектов в сфере здравоохранения. Разработан общенациональный план действий, который поможет обеспечить рост экономики. Ключевым фактором для возвращения к нормальной жизни станет массовая, но добровольная вакцинация.

"В России уже зарегистрированы две отечественные вакцины - это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", на подходе уже третья вакцина. Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнёры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых. Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцины", - заявила Матвиенко.

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