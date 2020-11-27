Появилось видео с места смертельного ДТП на Кубани

Последние подробности об аварии

Следственный комитет в Краснодарском крае в пятницу начал проверку после смертельного ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На пятом километре трассы Выселки - Усть-Лабинск столкнулись грузовик и микроавтобус. По предварительной версии, водитель "Газели" совершал разворот и в условиях тумана не уступил проезжавшему "КамАЗу". Все погибшие - пассажиры микроавтобуса. Ещё восемь человек пострадали, двое из них находятся в больнице.

При необходимости, вертолёт санавиации доставит их в Краснодар. Сообщается, что "Газель" не была предназначена для пассажирских перевозок.

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