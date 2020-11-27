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Московский клуб The Toy могут оштрафовать за работу ночью

15:02
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Охрана закрыла двери прямо перед проверяющими

Ночной клуб The Toy в центре Москвы могут оштрафовать за работу после 11 вечера. Инспекторы ОАТИ приехали в заведение на Рочдельской улице после жалобы, что веселье там продолжается даже после полуночи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Охрана закрыла двери прямо перед проверяющими, но было слышно, что внутри играет музыка и находятся люди. Кроме того, на парковке было много автомобилей. В итоге пришлось вызывать полицию.

Штраф в 150 тысяч либо остановка деятельности на 90 суток грозит и заведению на Арбате. Несмотря на введённый запрет, там гостям предлагали кальяны. Кроме того, не соблюдались правила дезинфекции и не было журнала прохождения сотрудниками ПЦР-тестирования.

А вот в транспорте нарушителей всё меньше. На станции МЦК "Нижегородская" сегодня утром практически все пассажиры были в масках и перчатках. 
 

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