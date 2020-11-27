Продолжается строительство дороги от Калужского до Варшавского шоссе

Когда ее запустят?

Автомобильную дорогу от Варшавского до Калужского шоссе в Новой Москве полностью откроют в 2022 году. Она свяжет сразу два городских округа - Троицк и Щербинку. Местные жители с нетерпеньем ждут трассу - пока других альтернатив выехать из своих районов у них просто нет. А старые пути просто перегружены.

Монтаж инженерных сооружений уже завершен. Пока одни рабочие занимаются возведением искусственных возвышенностей, другие уже приступили к подготовке земляного полотна, передает "ТВ Центр".

Эта трасса, в будущем свяжет два параллельных шоссе. От Калужского до Варшавского можно будет добраться всего за несколько минут. Первый участок длиной почти 6 километров, до деревни Яковлево, открыли год назад. Работы на втором строители обещают завершить в течение 2 лет. Но он и длиннее в два раза – 12 километров.

"До строительства этой дороги не было обеспечено комфортной транспортной связи, не было городской магистрали между Варшавским и Калужским шоссе. В Щербинке на сегодня существует один путепровод через железную дорогу, который перегружен, он не удобный для жителей, строящихся микрорайонов Новой Москвы и существующих населенных пунктов", - рассказал руководитель компании-генподрядчика Виталий Скнарин.

А эта трасса - прямое сообщение между Троицком, Ватутинками, Первомайским. Важный отрезок, который так долго ждут жители этих районов. И обустроен он будет по всем стандартам. Автобусные остановки, камеры наблюдения и светофоры, пешеходные переходы. Тоннели, мосты, эстакады помогут развести транспортные потоки там, где будут съезды и перекрестки. А еще рядом наземное метро – МЦД-2. В районе пересечения магистрали с путями построят путепровод. Здесь будет интеграция всех видов транспорта в единую систему, чтобы жители могли легко добираться в центр – именно эту задачу и ставил перед строителями мэр столицы. Ведь московская дорожная сеть – сложный механизм. Но, тем не менее, за 10 лет в городе построили порядка тысячи километров дорог. И темпы сбавлять не собираются.

"В части дорожного строительства, мы запланировали построить 270 километров дорог новых и масштабно реконструированных. Их них будет 89 крупных искусственных сооружений. То есть это путепроводы, эстакады, тоннели, мосты. И 56 крупных внеуличных переходов", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Все это обещают построить к 2023 году. И, конечно, везде будут высажены деревья и кустарники, чтобы любоваться столицей было приятно не только в центре, но и по дороге домой.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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