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Мыльную пену на Яузе исследуют специалисты Мосводостока

15:06
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Она не представляет опасности

Специалисты Мосводостока работают на Яузе - этим утром воду там покрыла пена. Заметили её около набережной Академика Туполева, передает "ТВ Центр".

Прибывшие коммунальщики  определили, что вещество не имеет ни запаха, ни следов нефтепродуктов и, скорее всего, абсолютно безопасно. По предварительным данным, в воду попал мыльный раствор, не представляющий опасности для экологии. Тем не менее, образцы отправили на исследование, а место слива ищут.

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Мыльная пена в реке Яуза
Мыльная пена в реке Яуза
Мыльная пена в реке Яуза
Мыльная пена в реке Яуза
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