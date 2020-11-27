Мыльную пену на Яузе исследуют специалисты Мосводостока

Она не представляет опасности

Специалисты Мосводостока работают на Яузе - этим утром воду там покрыла пена. Заметили её около набережной Академика Туполева, передает "ТВ Центр".

Прибывшие коммунальщики определили, что вещество не имеет ни запаха, ни следов нефтепродуктов и, скорее всего, абсолютно безопасно. По предварительным данным, в воду попал мыльный раствор, не представляющий опасности для экологии. Тем не менее, образцы отправили на исследование, а место слива ищут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"