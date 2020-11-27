Россиян предупредили об угрозе мошенничества в "Черную пятницу"

На какие уловки идут аферисты?

В Москве сегодня, как и во всём мире, стартовала "Черная пятница". Обещают скидки до 90%!

Правда, нередко по самым выгодным ценам распродаётся не самый ликвидный товар. На популярные же вещи реальные скидки не превышают 20%. А иногда продавцы еще и цены заранее немного поднимают.

Видимо, уловки всё же работают: покупателей в торговых центрах уже с утра становится больше. Никаких дополнительных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в магазинах не ввели. Все они и так действуют, сообщает "ТВ Центр".

Мошенники уже начали атаковать покупателей, рассылая им ссылки для предзаказа товара со скидкой. Создают сайты-клоны известных торговых сетей. Но, как только клиент вводит данные своей карты, с его счёта списываются все деньги.

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