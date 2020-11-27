ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об угрозе мошенничества в "Черную пятницу"

15:10
  • пятница
  • 27 ноября 2020

На какие уловки идут аферисты?

В Москве сегодня, как и во всём мире, стартовала "Черная пятница". Обещают скидки до 90%!

Правда, нередко по самым выгодным ценам распродаётся не самый ликвидный товар. На популярные же вещи реальные скидки не превышают 20%. А иногда продавцы еще и цены заранее немного поднимают.

Видимо, уловки всё же работают: покупателей в торговых центрах уже с утра становится больше. Никаких дополнительных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в магазинах не ввели. Все они и так действуют, сообщает "ТВ Центр".

Мошенники уже начали атаковать покупателей, рассылая им ссылки для предзаказа товара со скидкой. Создают сайты-клоны известных торговых сетей. Но, как только клиент вводит данные своей карты, с его счёта списываются все деньги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Распродажа "Черная пятница"
Распродажа "Черная пятница"
Посетители в ТЦ
Посетители в ТЦ
Посетители в ТЦ
Посетители в ТЦ
Распродажа "Черная пятница"
Распродажа "Черная пятница"
Распродажа "Черная пятница"
Распродажа "Черная пятница"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.