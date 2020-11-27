В школе Нальчика учитель устроил стрельбу после конфликта с учеником

Школьник позвал родственников выяснять отношения с педагогом

Потасовка в одной из школ Нальчика завершилась стрельбой. Оружие применил учитель, с которым пришли выяснять отношения родственники одного из учеников. Как сообщили в региональном МВД, пострадавших в результате конфликта нет.

"По предварительным данным, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет", - сообщили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что учитель в какой-то момент вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух. Ученики в конфликте участия не принимали. Педагог и двое мужчин доставлены в отдел полиции, выясняются все обстоятельства происшествия, передает ТАСС.

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