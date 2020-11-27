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Алибасов показал свои утехи с молодой помощницей

13:25
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Продюсер "нарисовал море" на теле любовницы

Бари Алибасов разместил в Сети видео интимных игр со своей 31-летней помощницей Викторией Полторацкой. Ранее стало известно, что молодая любовница продюсера ждет от него ребенка.

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"Вика устроила мне незабываемый сеанс арт-терапии. Мы нарисовали море! В конце я подарил ей дождь из денег! Что может быть лучше? Она его заслужила!" - подписал ролик Алибасов.

На видео продюсер в нижнем белье покрывает синей краской помощницу, одетую в один лишь купальник. Свои действия 73-летний Алибасов нецензурно комментирует. Девушка тоже наносит на него краску, что сопровождается криками продюсера.

Подписчики не оценили интимные кадры из жизни Алибасова. "Крот, синее море... Что дальше, господа?", "Кому он хочет что-то доказать. А вот то, что кое-кому пора в психушку, тут и доказывать никому не надо. Он даже не задумывается, как стыдно его близким или тем, кто его близко знает", - написали комментаторы.

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