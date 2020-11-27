Назван процент россиян с антителами к коронавирусу

Инфекционист призвал не расслабляться

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что около 50-60% россиян имеют антитела к коронавирусу.

Накануне столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что примерно 50% москвичей имеют иммунный ответ к коронавирусу. Ранее примерно такую же цифру назвал иммунолог Алексей Тутельян.

"Следовательно, у второй части населения есть шанс либо встретиться с вирусом, заразиться, либо не встретиться, - заявил РИА Новости Вознесенский. - Вероятность того, что мы уже находимся во второй половине всего этого эпидемического процесса, подтверждены двумя источниками, которые обладают определенной информированностью".

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, следует соблюдать предписанные меры предосторожности, отметил Сергей Вознесенский.

"Сказать, что эпидемия закончилась, - нет", - подчеркнул доцент РУДН.

За последние сутки еще 27 543 жителя России заразились коронавирусом, скончались 496 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране выявили 2 215 533 случая заражения коронавирусом. 38 558 человек умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"