Песков объяснил, как Путина ограждают от коронавируса

Обеспечены все меры эпидемиологической безопасности

Эпидемиологическая безопасность Владимира Путина обеспечена с помощью всех необходимых мер. Они принимаются также в отношении тех, с кем встречается глава государства, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - сказал Песков.

Владимир Путин 26 ноября посетил Саров в Нижегородской области. Президент возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов Росатома и провел совещание в формате видеоконференции. При этом российский лидер не отказывался от традиционных рукопожатий – кроме того, и президент, и его окружение были без масок.

Дмитрий Песков, комментируя поездку президента, подчеркнул, что для обеспечения безопасности были приняты все необходимые меры. Уточнять, что это за меры, представитель Кремля не стал.

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