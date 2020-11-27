Гном Гномыч удивил россиян "королевским" завтраком

Мальчик показал, что ест по утрам

Семилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша показал подписчикам свой завтрак. Поклонники мальчика удивились его "королевскому" рациону.

На видео, опубликованном в Instagram, Саша сидит в кровати, перед ним стоит столик с фруктами, суши и бутербродом. За кадром слышно, как мама мальчика Яна Рудковская комментирует его меню. "Ничего себе, королевский завтрак", - заявила продюсер.

"Витамины - залог здоровья, приятного аппетита", "И тебе, малыш, приятного аппетита, неплохо питаешься", "Царь! Просто царь", "В пижамке, лапочка такой", "Маленький принц, приятного аппетита", - написали поклонники.

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