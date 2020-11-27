Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 в зарубежных поездках

Особый риск – в Западном полушарии

Отправляющиеся в поездки за рубеж россияне должны четко выполнять противоэпидемические меры. Ситуация с коронавирусом в странах, популярных среди туристов из России, остается сложной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Особое беспокойство, по словам Захаровой, вызывает обстановка в Европе и в целом в Западном полушарии. Введенные ограничения в некоторой степени стабилизируют ситуацию – тем не менее, отметила дипломат, вирус продолжает хозяйничать на всех континентах.

"Вирус активно ведет себя в отдельных странах, которые являются популярными среди российских туристов… Визитеры должны нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также безоговорочно соблюдать антиковидную дисциплину", - подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИДа отметила, что правительства некоторых стран пытаются выдерживать золотую середину между жесткими санитарными мерами и необходимостью уберечь экономику от затяжной рецессии. Захарова признала, что возобновление тотальных карантинов стало бы серьезным испытанием для выживаемости многих государств.

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