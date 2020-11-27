ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлены самые опасные для диабетиков фрукты

14:43
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Сахар вреден в больших количествах

Врач-диетолог Майкл Мосли перечислил фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови. Людям с диабетом нельзя есть манго, ананас, дыню, бананы и другие сладкие тропические фрукты. 
Учёные: каждый пятый россиянин имеет предиабет

По словам Мосли, диабетикам можно употреблять ягоды, яблоки и груши. У них низкий гликемическим индекс. 

Врач посоветовал пореже есть продукты с большим количеством углеводов. Этот совет относится не только к диабетикам. В частности, следует разнообразить свой рацион овощами, орехами, рыбой и некоторыми видами круп. 

"Если мы потребляем сахар постоянно, организм начинает постоянно производить инсулин, чтобы доставлять глюкозу в клетки. Но наши инсулиновые рецепторы не приспособлены для постоянной работы: чтобы находиться в "боеготовности", им нужны передышки. Без этого они теряют чувствительность, и клетки изо всех сил пытаются усвоить глюкозу", - цитирует Майкла Мосли Express.   

Этим объясняется, почему полным людям и диабетикам с каждым разом требуется все больше и больше сладкого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сахарный диабет
Сахарный диабет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.