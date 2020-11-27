Установлены самые опасные для диабетиков фрукты

Сахар вреден в больших количествах

Врач-диетолог Майкл Мосли перечислил фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови. Людям с диабетом нельзя есть манго, ананас, дыню, бананы и другие сладкие тропические фрукты.

По словам Мосли, диабетикам можно употреблять ягоды, яблоки и груши. У них низкий гликемическим индекс.

Врач посоветовал пореже есть продукты с большим количеством углеводов. Этот совет относится не только к диабетикам. В частности, следует разнообразить свой рацион овощами, орехами, рыбой и некоторыми видами круп.

"Если мы потребляем сахар постоянно, организм начинает постоянно производить инсулин, чтобы доставлять глюкозу в клетки. Но наши инсулиновые рецепторы не приспособлены для постоянной работы: чтобы находиться в "боеготовности", им нужны передышки. Без этого они теряют чувствительность, и клетки изо всех сил пытаются усвоить глюкозу", - цитирует Майкла Мосли Express.

Этим объясняется, почему полным людям и диабетикам с каждым разом требуется все больше и больше сладкого.

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