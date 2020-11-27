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Депутат МГД Орлов: Фракция "Единая Россия" внесла 11 поправок в проект бюджета Москвы

14:40
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Депутат назвал поправки "народными"

"Единая Россия" подготовила 11 поправок в проект бюджета Москвы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По его словам, фракция "Единой России" напряженно работала над проектом бюджета больше трех месяцев.

"Мы знали, с какими трудностями придется столкнуться, и заранее прорабатывали предложения с участием как экспертов, так и широкой общественности. Московское отделение "Единой России" провело целую серию круглых столов, на которых приоритеты будущего бюджета обсуждались с отраслевыми экспертами, муниципальными депутатами и общественниками", - сказал Орлов.

Кроме того, были собраны многочисленные предложения москвичей. По словам депутата, горожане считают социальную направленность бюджета наиболее важным параметром. Кроме того, они эффективно оценивают программы развития и надеются на их продолжение.

Всего было обработано более 12 тысяч анкет, поэтому, говорит Орлов, поправки можно "с полным правом назвать народными".

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