Лукашенко отказался отдавать действующую конституцию незнакомцам

Вдруг придет человек и захочет развязать войну, опасается президент Белоруссии

Александр Лукашенко всецело за новую конституцию. А действующий сейчас основной закон Белоруссии президент опасается оставлять незнакомому человеку – он дает главе государства слишком большие полномочия.

"Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда… У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все... не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее…", - пояснил свою позицию президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что именно поэтому он сторонник новой конституции. Но закон этот должен быть выгодным для белорусов – "чтобы потом страна не обвалилась", отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что считает действующую вертикаль власти тем стержнем, который позволил удержать страну от развала, передает агентство БелТА.

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