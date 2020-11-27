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Москвичам пообещали 7 сантиметров снега

14:50
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Холодный фронт придет в столицу во вторник

Холодный фронт придет в столицу в первый день зимы. Он принесет в Москву снегопады, выпадет до 7 сантиметров снега.
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"С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы. Он поднимется где-то сантиметров до 7", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По данным синоптика, температура и днем, и ночью будет около ноля.

По словам метеоролога, сейчас Москву по касательной "цепляет" циклон "Таня". В столице – оттепель, слякоть, мокрый снег и дождь. Такая погода продержится до понедельника, приводит комментарий синоптика РИА Новости.

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