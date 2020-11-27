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Рособрнадзор предложил сократить число экзаменов для девятиклассников

15:29
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Это связано с эпидемиологической ситуацией

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что число сдаваемых предметов на ОГЭ (Основной государственный экзамен) могут сократить с четырех до трех. Два из них будут обязательными, один по выбору.
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Этот вопрос Рособрнадзор сейчас обсуждает с Минпросвещения и оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Отменять экзамены для 9 классов не планируется, подчеркнул Музаев.

"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех - два обязательных и один по выбору. Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются", - цитирует ТАСС главу Рособрнадзора.

Ожидается, что в 2021 году ОГЭ для выпускников 9-х классов проведут поэтапно. С 20 апреля по 14 мая экзамены можно будет сдать досрочно. С 21 мая по 1 июля пройдет основной этап ОГЭ, а с 3 по 22 сентября - дополнительный.

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