В Москве сравнили главу Минобороны Германии со школьницей

Аннегрет Крамп-Карренбауэр не может предложить что-либо значимое для укрепления безопасности в Европе

Заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы напоминают "попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда". Об этом заявил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны раскритиковали недавнее заявление немецкого политика о России, напомнив об уроках истории XX века, передает TVC.RU. Конашенков уверен, что Крамп-Карренбауэр "демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе".

"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", - говорится в заявлении Минобороны.

25 ноября Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, а потому в НАТО должны усилить оборону. Она призвала вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, "с позиции силы".

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