В Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Исключение - только для формирования негативного образа
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий запрет на распространение нацистской атрибутики и изображения военных преступников.
Документ внесла группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма", передает ТАСС.
Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"