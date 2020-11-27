Собянин вручил городские награды многодетным семьям накануне Дня матери

Церемония прошла с учетом коронавирусных ограничений

Сергей Собянин сегодня вручил многодетным семьям почетный знак "Родительская слава". Церемония прошла в преддверии Дня Матери.

Глава города поздравил с наступающим праздником, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

"В этот день награждаем за воспитание детей, воспитание подрастающего поколения, за материнский труд, родительский труд. И, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, сложности, мы все-таки решили эту традицию не ломать, не отменять, а провести награждение. Понятно, что происходит в несколько ином формате - усеченном. Здесь обычно много детей. Решили не создавать дополнительных рисков, но тем не менее эту процедуру, очень важную для нас, провести", - сказал Собянин.

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