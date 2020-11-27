Москва передала Будапешту документацию по вакцине "Спутник V"

Группа венгерских медиков изучит процесс на месте

Документация по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" передана Венгрии. Группа венгерских медиков на следующей неделе прибудет в Россию, чтобы на месте наблюдать за процессом производства, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

"Венгерские специалисты на следующей неделе приедут в российские лаборатории, где производится вакцина, чтобы максимально подробно познакомиться с процессом ее производства и полученными результатами ее эффективности", - заявил Сийярто на совместной пресс-конференции с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Министры участвовали в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что Венгрии нужна качественная вакцина от коронавируса. Вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение. Важно, чтобы венгерский народ получил надежный и качественный препарат, заключил венгерский министр.

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