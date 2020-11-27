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Москва передала Будапешту документацию по вакцине "Спутник V"

15:21
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Группа венгерских медиков изучит процесс на месте

Документация по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" передана Венгрии. Группа венгерских медиков на следующей неделе прибудет в Россию, чтобы на месте наблюдать за процессом производства, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Венгрия начала испытания вакцины "Спутник V"

"Венгерские специалисты на следующей неделе приедут в российские лаборатории, где производится вакцина, чтобы максимально подробно познакомиться с процессом ее производства и полученными результатами ее эффективности", - заявил Сийярто на совместной пресс-конференции с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Министры участвовали в  заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что Венгрии нужна качественная вакцина от коронавируса. Вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение. Важно, чтобы венгерский народ получил надежный и качественный препарат, заключил венгерский министр.

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