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В России появится единый телефонный номер по COVID-19

15:55
  • пятница
  • 27 ноября 2020

По номеру 122 можно можно будет вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом

В российских регионах в ближайшее время запустят единый телефонный номер по вопросам COVID-19. К работе уже подключились 27 субъектов России.

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В пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали, что в перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов и получить предварительную консультацию специалиста.

Как отмечает "Интерфакс", введение единого номера позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов России, организовать их оперативную маршрутизацию в поликлиники и станции скорой помощи.

В пятницу в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России выявлено 27 тысяч 543 новых случая. Выздоровели 26 тысяч 682 пациента. Скончались 496 человек.

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